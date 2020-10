Avec déjà quatre buts en seulement deux matches de championnat, Ibrahimovic est l'un des grands protagonistes du carton plein réalisé par les Rossoneri en ce début de saison. Pioli a mis en avant l'attitude de gagneur de son avant-centre, encore criante dans le derby. " Je ne me donne aucun mérite dans le rapport que j'ai avec lui , a estimé le coach lombard. C' est simple : il veut toujours gagner, il est professionnel et disponible. "

Pour le plus grand bonheur du Milan AC, métamorphosé depuis le retour du Suédois. La victoire sur l'Inter en est la plus éclatante des preuves. "Ce derby était très important, un derby que l'AC Milan n'avait plus gagné depuis quatre ans, a-t-il Ibra. J'avais faim, et je l'ai montré. Non, je n'ai pas eu peur du Covid-19. Je faisais des tests tous les trois jours, mais je ne pouvais pas rater le derby. L'équipe progresse beaucoup, les jeunes s'entraînent bien, ils ont tous faim et envie de gagner. Le titre? Nous ne sommes qu'au début, l'équipe fait de très grandes choses. La mentalité a évolué, les jeunes prennent des responsabilités et font des sacrifices." Avec un Zlatan affamé, il n'y rien d'impossible.