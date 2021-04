Changement d'ère pour l'Inter Milan. Pour la première fois depuis 2010, le club lombard n'a jamais été aussi proche de devenir champion d'Italie. En dehors des terrains, les Nerazzurri ont annoncé qu'ils allaient changer de logo. Ce nouveau logo pourrait d'ailleurs apparaître sur la tunique interiste plus tôt que prévu. Mercredi, l'actuel leader de Serie A a présenté son quatrième maillot, qui casse les codes, avec des coloris jaunes, noires et bleus. Une tunique que l'Inter Milan pourrait porter dès dimanche contre Cagliari. Le club en aurait fait la demande à la Ligue italienne selon La Gazzetta dello Sport.

Autre élément inédit : le logo historique, Pirelli, a été placé à la verticale, sous le logo. "La collection I M représente les valeurs d'inclusivité et de fraternité du club. Avec son entrelacement de formes géométriques et une palette de couleurs qui comprend du jaune, du blanc, du noir et du bleu, l'esthétique du nouveau maillot s'inspire de l'attitude visionnaire de l'un des fondateurs du club, l'artiste futuriste Giorgio Muggiani", a précisé le club milanais dans un communiqué.

