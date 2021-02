Après une première mi-temps soporifique, seulement marquée par l'exclusion de l'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini pour contestation (26e), la "Dea" a mis au supplice la défense napolitaine en seconde période. Le duo offensif colombien de l'Atalanta Duvan Zapata-Luis Muriel a été le grand animateur de ce second acte à rebondissements: un but et une passe décisive chacun pour Luis Muriel (14 buts cette saison) et Duvan Zapata (9 buts).