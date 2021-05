Les Bergamasques vont pouvoir regarder sereinement l'affrontement en soirée entre la Juventus (4e) et Milan (5e), deux de leurs rivaux dans la bataille pour le Top 4 synonyme de Ligue des champions la saison prochaine.

Comment souvent, l'Atalanta a fait pleuvoir les buts. Les artificiers du jour sont l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, l'homme en forme de la "Dea" (cinq buts et sept passes décisives sur les huit derniers matches), l'Italien Matteo Pessina, l'inévitable Colombien Luis Muriel, auteur d'un doublé et désormais à 21 buts cette saison, et le Russe Alekseï Miranchuk. L'Argentin Juan Brunetta et le Suisse Simon Sohm ont réduit le score pour les Parmesans.

Sassuolo peut toujours rêver d'Europe

Dans le même temps, Cagliari est sorti vainqueur du duel pour le maintien contre Benevento. Les Sardes sont allés gagner 3-1 en Campanie et prennent la 16e place avec quatre points d'avance sur leur adversaire du jour qui reste 18e et premier rélégable.

En début d'après-midi, Sassuolo a entretenu ses rêves de qualification européenne en s'imposant sur le terrain du Genoa (2-1) grâce à Giacomo Raspadori et Domenico Berardi, auteur de son 16e but de la saison. Les hommes de Roberto De Zerbi prennent la septième place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence, et devancent d'un point l'AS Rome qui reçoit le relégué Crotone en fin de journée.

