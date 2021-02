Nouvelle déception pour Naples. L'équipe de Gennaro Gattuso s'est inclinée devant une formation du Genoa décidément irrésistible samedi (2-1). Les Napolitains très largement dominateurs mais maladroits et malchanceux, ont été trahis par des approximations défensives dont a profité un ex-Napolitain, Goran Pandev, pour s'offrir un doublé (11e, 26e). Le gardien du Genoa Mattia Perin a ensuite été impeccable sur sa ligne. Et quand il était battu, ce sont ses montants qui l'ont sauvé: en première période sur une tête d'Andrea Petagna et en seconde sur une frappe de Lorenzo Insigne, entré en seconde mi-temps avec Victor Osimhen pour tenter de renverser la situation.