Comment est-ce possible de gâcher trois buts d'avance ? Les joueurs et le staff de l'Atalanta Bergame vont se poser la question quelques jours. Après avoir pris les devants dans les grandes largeurs contre le Torino en menant de trois buts après vingt minutes de jeu, la "Dea" de Gian Piero Gasperini (7e) a laissé filer de nouveaux points à domicile une semaine après sa défaite contre la Lazio (1-3) et gâche une sacrée occasion de se rapprocher du podium.