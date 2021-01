"Des nouvelles infondées". C'est ainsi que Steven Zhang qualifie l'information d'une possible vente de l'Inter Milan. Dans un communiqué laconique et expéditif, le jeune président chinois du club nerazzuri a "catégoriquement" nié l'information du Corriere dello Sport, évoquant un mandat à la banque Rothschild afin de trouver de nouveaux investisseurs. En une phrase, Zhang, fils de Zhang Jindong, le propriétaire du groupe Suning, actionnaire majoritaire de l'Inter espère calmer les rumeurs de plus en plus fortes de l'autre côté des Alpes.