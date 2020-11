La cour d'appel de la FIGC a également confirmé la défaite sur tapis vert (3-0) de la Roma face à l'Hellas Vérone, l'équipe romaine ayant fait entrer sur le terrain lors de ce match un joueur non enregistré. La cour a estimé que "le recours (de la Roma) n'est pas fondé". Tous les joueurs de plus de 22 ans doivent être inscrits dans une liste de 25 joueurs transmise en début de saison aux instances dirigeantes pour pouvoir jouer en Serie A. Or l'AS Rome n'avait pas inclus dans cette liste son milieu de terrain guinéen Amadou Diawara, qui avait disputé cette rencontre à Vérone.