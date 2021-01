Rentrée réussie pour la Vieille Dame. Septième au coup d’envoi, la Juventus a parfaitement géré son premier match de l'année en dominant une vaillante équipe de l’Udinese grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo en plus des buts de Federico Chiesa et Paulo Dybala (4-1). Les Turinois, qui reviennent à trois points du podium, se sont offert une bonne dose de confiance avant d’affronter l’AC Milan, leader de Serie A et toujours invaincu. De son côté, l'Udinese enchaîne une quatrième rencontre sans victoire et stagne à la 14e place du championnat.