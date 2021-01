Le vice-champion du monde croate, qui offrira une alternative notamment en cas de nouvelle blessure de la star suédoise Zlatan Ibrahimovic, 39 ans, fait son retour en Serie A un peu plus d'an après avoir quitté la Juventus Turin. Il était libre depuis l'été après avoir rejoint en janvier 2020 le club qatari d'Al-Duhail. Il portera le numéro 9 avec son nouveau club.

Un doublé, et Ibrahimovic hisse Milan un peu plus haut

L'AC Milan, dans son communiqué ne précise pas les critères qui présideront à une éventuelle prolongation " pour la saison prochaine ". Selon la presse italienne, le Croate restera douze mois supplémentaires en cas de qualification en Ligue des champions, l'objectif affiché par le club qui n'a plus disputé la compétition reine depuis l'exercice 2013/14.

" Je suis content, c'est une arme en plus. Le club est redevenu ambitieux, l'arrivée de Mandzukic va dans cette direction ", s'était réjoui dès lundi soir l'entraîneur milanais Stefano Pioli, après la victoire à Cagliari (2-0) qui a permis aux Rossoneri de conserver leur avance de trois points en tête du Championnat d'Italie, devant l'Inter Milan. " Il peut y avoir des blessés, des cas positifs (au coronavirus), il faut beaucoup de joueurs ", a ajouté l'entraîneur qui n'a pas exclu la possibilité d'aligner également côte à côte "Ibra" et Mandzukic.

En manque de compétition depuis un an (il n'a disputé que sept matches en 2020 avec Al'Duhail), le Croate ne sera toutefois peut-être opérationnel tout de suite, a prévenu Pioli. Ibrahimovic s'est également félicité lundi de ce renfort: "Nous serons deux à faire peur aux adversaires!", a lancé le Suédois, conscient que "maintenant commencent les matches les plus difficiles, le programme qui nous attend est dur, avec plus de joueurs, l'entraîneur va pouvoir faire tourner".