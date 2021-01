Sans officialiser encore le nom de son successeur, le Torino a annoncé en soirée avoir "déchargé Marco Giampaolo de sa fonction d'entraîneur de l'équipe première". "Le club remercie Giampaolo et son staff pour leur professionnalisme et l'implication démontrés pendant ces mois" au Torino, précise le communiqué. Marco Giampaolo connaît sa deuxième éviction en deux saisons après avoir son rapide passage sur le banc de l'AC Milan la saison dernière (il avait alors été écarté après seulement quatre mois et sept matches, en octobre 2019).