Le feuilleton a beau avoir démarré, l'épilogue semble écrit d'avance. Selon les derniers échos de la presse italienne, Cristiano Ronaldo va bel et bien rester à la Juventus Turin la saison prochaine et ainsi honorer sa dernière année de contrat. Si le quintuple ballon d'or au salaire net de 31 millions d'euros ne compte donc pas claquer la porte du club piémontais, il espère toutefois que ses dirigeants vont s'activer l'été prochain. Dans un but précis : renforcer un effectif qui en a bien besoin.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, CR7 et Jorge Mendes, son agent, vont ainsi rencontrer l'état-major de la Juve en fin de saison. Outre l'avenir proche de l'intéressé, il sera également question des possibles recrues visées pour repartir de l'avant la saison prochaine. Et ainsi probablement reconquérir un scudetto qui semble filer tout droit du côté de l'Inter Milan. Du côté de la Juve, on ne devrait toutefois pas stopper le projet "rajeunissement" entamé l'été dernier. Des noms comme ceux de Manuel Locatelli (Sassuolo) ou Robin Gosens (Atalanta) sont notamment évoqués par les médias italiens.

