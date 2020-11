C'est le même constat chaque semaine. Ce n'est pas une raison pour banaliser l'exceptionnel. Zlatan Ibrahimovic continue de survoler les débats. Le Suédois a encore brillé de tout son éclat pour porter l’AC Milan vers une nouvelle victoire. A Naples cette fois-ci, où les Rossoneri ne s'étaient plus imposés depuis dix ans. Cela traduit finalement assez bien la longue période de disette traversée par le club milanais sur la dernière décennie. Et son retour fulgurant au premier plan depuis qu'Ibra a fait le sien en Lombardie.

Serie A Zlatan insatiable, Milan reste intraitable IL Y A 2 HEURES

Ce succès, c'est essentiellement le sien. Parce que le Suédois est venu couper un centre de Théo Hernandez au nez et à la barbe de Kalidou Koulibaly pour placer une reprise de la tête magnifique, et mettre Milan sur la voie de la victoire au cœur de la première période. Et parce qu'il a faussé compagnie à la défense napolitaine pour inscrire un but du genou, au deuxième poteau, et donner ainsi un break d'avance au Milanais peu après la reprise. Ibra a toute la panoplie. Tous ses adversaires le savent. Mais ils en font chaque semaine la cruelle expérience.

Son doublé à San Paolo lui permet d'écrire une nouvelle page de sa légende. Seuls deux joueurs milanais avaient atteint la barre des dix buts après huit journées de Serie A jusqu'ici. Pas n'importe lesquels. Deux légendes du club : Marco van Basten en 1992-93 et Gunnar Nordahl en 1950-51. Ibra en est une lui aussi. Parce qu'il est, à 39 ans, le joueur le plus âgé de l'histoire du championnat italien à avoir réussi cette performance. Parce qu'il ne lui a fallu que six matches pour y parvenir. Et grâce à lui, Milan compte 20 points à ce stade de la saison pour la première fois depuis 2003-04. Un exercice qu'ils avaient bouclé avec le titre de champion.

Un examen lundi

L'histoire est belle. Mais il n'y a pas eu de happy end à San Paolo. Plutôt un frisson d'inquiétude qui s'est emparé des rangs milanais quand Ibrahimovic s'est tenu l'arrière de la cuisse gauche. Le Suédois a dû céder sa place au jeune Lorenzo Colombo à dix grosses minutes du coup de sifflet final. Cela n'a pas empêché Milan d'assurer sa victoire avec un dernier but de Jens Petter Hauge dans le temps additionnel. Mais les caméras étaient déjà braquées depuis longtemps sur le banc rossonero où se tenait Ibra, avec une poche de glace derrière la cuisse.

Zlatan Ibrahimovic (Milan AC) s'est blessé à Naples Crédit: Getty Images

Une blessure musculaire qui nécessitera un examen approfondi lundi, selon les informations de Sky Italia. Milan croise déjà les doigts pour que l'indisponibilité éventuelle de son buteur suédois ne soit pas trop longue. A Naples, l'efficacité de l'ancien Parisien a masqué quelques lacunes milanaises. Il a fallu une paire parades remarquables de Gigi Donnarumma et un peu de réussite sur une barre de Dries Mertens pour que la formation de Stefano Pioli puisse obtenir la victoire et reprendre la tête de la Serie A.

Et c'est sans parler de l'impact de son avant-centre dans le jeu. Avoir un joueur qui prend tout de la tête, ça simplifie beaucoup de choses. Le rayonnement d'Ibrahimovic est encore plus large. Il est le leader indispensable des Rossoneri, celui qui tire tout un groupe vers le haut, en plus d'avoir marqué à chacune de ses sorties en Serie A cette saison. Milan ne pourra pas se passer longtemps de lui sans en subir les conséquences. Il a commencé par faire rêver tout le peuple rouge et noir en cette soirée dominicale. Et ce même peuple attend désormais fébrilement le diagnostic pour la cuisse de son roi.

Zlatan Ibrahimovic Crédit: Getty Images

