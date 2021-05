Les retrouvailles, plus de deux ans après. Plus de deux ans après son départ, Massimiliano Allegri est de retour à la Juventus Turin, qui a décidé de (re)faire appel à son ancien entraîneur pour remplacer Andrea Pirlo, débarqué ce vendredi matin. Libre de tout contrat, l'ancien technicien de Cagliari et l'AC Milan, pourtant courtisé par le Real Madrid et l'Inter, a accepté la proposition de la Vieille Dame. Il a signé un contrat jusqu'en 2025.

Selon les médias italiens, Max Allegri touchera un salaire aux alentours des 9 millions d'euros par an. "Il bénéficiera également de plus de pouvoirs", fait savoir La Gazzetta dello Sport ce vendredi. Avec la Juve, Allegri a notamment remporté cinq scudetti, quatre Coupes d'Italie et deux Supercoupes d'Italie. Il compte également deux finales de Ligue des champions perdues contre le FC Barcelone et le Real Madrid. "Bienvenue à la maison", écrit la Vieille Dame dans son communiqué.

