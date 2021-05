Paulo Fonseca ne sera plus l'entraîneur de l'AS Roma la saison prochaine. Le club de la capitale a annoncé, ce mardi midi, via un communiqué, que le technicien portugais arrivé en 2019 quittera ses fonctions à l'issue de l'exercice en cours. "Même si les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous, il a apporté de nombreux éléments positifs à l'équipe. Il a lancé de nombreux jeunes et permis de nous qualifier en demi-finales de C3", a notamment expliqué Tiago Pinto, le manager général.

Le dernier match de Ligue Europa a sûrement renforcé le choix des décideurs romains. A Old Trafford, la Roma a lourdement chuté (2-6) après avoir pourtant mené à la pause (1-2). Un résultat qui ne donne pratiquement aucune chance de qualification en finale pour le club romain, alors que le match retour aura lieu ce jeudi. En championnat, les résultats médiocres ont également pesé dans la balance. Après 34 journées, la Roma est septième, à neuf longueurs de son ennemi juré, la Lazio (6e).

Arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk en 2019, Paulo Fonseca avait signé un contrat de deux ans. "J'ai tout donné pour ce club", a souligné le technicien de 48 ans sur le site officiel de la Roma. Début avril, La Gazzetta dello Sport indiquait que le Portugais était en conflit avec son groupe. Un groupe qui découvrira donc un nouvel entraîneur l'été prochain.

