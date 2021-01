Le Napoli n'est plus invincible au stade Maradona. Les Napolitains, surpris en fin de match par le promu La Spezia (1-2) pourtant réduit à dix, ont concédé mercredi leur première défaite dans leur stade depuis qu'il a été rebaptisé du nom de Diego Armando Maradona début décembre.

Et c'est au moment où ils avaient enfin réussi à ouvrir la marque, par Andrea Petagna (58e), que les hommes de Gennaro Gattuso ont perdu le fil. La Spezia, venue avec l'ambition de jouer malgré son mauvais classement, a d'abord égalisé sur penalty (68e) grâce à son attaquant français M'Bala Nzola. Et c'est à dix contre onze que les blancs et noirs ont pris l'avantage, l'espoir italien Tommaso Pobega poussant au fond des filets un ballon renvoyé par le poteau (81e).