L'AS Rome, où l'ambiance est orageuse depuis l'élimination en Coupe d'Italie cette semaine contre La Spezia, a rebondi non sans mal contre cette même Spezia (4-3) samedi lors de la 19e journée de Serie A. Cette victoire arrachée dans le temps additionnel grâce à Lorenzo Pellegrini (90+2e), juste après l'égalisation à 3-3 de La Spezia (Daniele Verde, 90e), redonne un peu d'air à l'entraîneur Paulo Fonseca, qui a couru à grandes enjambées féliciter le buteur décisif, au milieu d'une mêlée de Romains soulagés.

L'entraîneur portugais était au coeur de la tourmente après les deux revers successifs contre la Lazio (0-3) dans le derby puis en huitièmes de finale de Coupe d'Italie mardi contre ce même adversaire - élimination sur le terrain (2-4 a.p.) ponctuée d'une bourde du banc romain avec six changement effectués au lieu des cinq maximum autorisés, sanctionnée par la justice sportive.

Colère et mutinerie : la Roma a frôlé son Knysna après l'erreur des six changements

Le capitaine et buteur Edin Dzeko a d'ailleurs été laissé dans les tribunes du stadio Olimpico samedi après-midi, après ces quelques jours tourmentés en interne, écarté officiellement pour une fatigue musculaire mais en fait sanctionné pour s'être opposé avec virulence à son entraîneur, selon plusieurs médias.

Ce manque de sérénité de la Roma a empêché l'équipe de la capitale de plier un match qu'elle a largement dominé. La Spezia en a profité pour égaliser rapidement par Roberto Piccoli, à l'affût sur un ballon repoussé par Pau Lopez (24e), après l'ouverture du score par Borja Mayoral (17e). Puis pour revenir à 3-3 - par Diego Farias (59e) et Daniele Verde (90e) - alors que les Giallorossi semblaient avoir fait le plus dur en début de seconde période grâce à Mayoral (52e) et Rick Karsdorp (55e).