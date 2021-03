23 heures, mardi, du côté de Sanremo. Attendu en début de soirée sur la scène du Théâtre Ariston, où il est invité permanent en cette semaine du prestigieux Festival de la chanson italienne, Zlatan Ibrahimovic arrive avec presque trois heures plus tard. Presque essouflé. Des excuses pour le retard ? Pas vraiment le genre de la maison. Mais plutôt une incroyable anecdote pour s'en justifier, qu'il raconte dès son arrivée aux côtés de l'animateur Amadeus.

Heureusement, il était pour Milan...

"Il y avait un accident sur l’autoroute, confie-t-il en direct sur la Rai. Au bout de trois heures, je demande au chauffeur de me laisser sortir. J’arrête un motard et lui demande s’il peut m’emmener. Heureusement, il était pour Milan." Pris en stop, Zlatan roule donc pendant 60 kilomètres accroché à un parfait inconnu, qui n'a pas vraiment dû comprendre ce qu'il lui arrivait. "Quand on arrive à Sanremo, le motard m’assure que c’était sa première fois sur l’autoroute (...) J’ai fait 60 kilomètres en moto pour sauver mon festival."

J'ai tout pris en vidéo", assure-t-il à l'animateur. Quelques minutes plus tard, le compte twitter de la Rai décide de la publier. On y voit l'attaquant suédois sur cette fameuse moto, casque sur la tête et masque sur le nez. Destination Sanremo, Pour ceux qui ne le croiraient pas, Ibrahimovic a tout prévu. Comme souvent. "", assure-t-il à l'animateur. Quelques minutes plus tard, le compte twitter de la Rai décide de la publier. On y voit l'attaquant suédois sur cette fameuse moto, casque sur la tête et masque sur le nez. Destination Sanremo, un rendez-vous prévu dans son agenda depuis des mois . Et qu'il n'aurait manqué pour rien au monde, même une blessure à l'adducteur qui va l'éloigner des terrains pendant trois semaines.

Une petite heure après son arrivée, Ibrahimovic s'est alors essayé... à la chanson. Aux côtés de son ami Sinisa Mihajlovic, désormais entraîneur de Bologne, le Suédois a entonné les paroles de la chanson "Io Vagabondo" des Nomadi, un célèbre groupe italien. Tantôt timide, tantôt souriant, l'ex-joueur du PSG s'est prêté au jeu, bouquet de fleurs à la main. Inimitable Zlatan.

