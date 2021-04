La Vieille Dame va faire peau neuve. Et plus que quelques retouches, c'est un véritable lifting qui se prépare. Alors que l'Inter Milan s'apprête à remporter son 19e scudetto, et donc stopper son hégémonie, la Juventus, elle, se prépare déjà à prendre des grandes décisions. La première devrait concerner le poste d'entraîneur. Si Andrea Pirlo pourrait avoir quelques chances de rester en cas de qualification en Ligue des champions, le retour de Massimiliano Allegri est une possibilité concrète.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le technicien toscan est en effet en pole position pour succéder à Pirlo. "Il aurait même des pleins pouvoirs à la Ferguson", écrit le quotidien transalpin, qui rappelle que son départ en 2019 avait été décidé par le duo Fabio Paratici-Pavel Nedved, pas vraiment en accord avec les changements radicaux souhaités par "Max" Allegri dans l'effectif. Deux ans plus tard, les choses ont décidément bien changé et ce dernier est regretté par à peu près tout le monde, des tifosi aux joueurs... en passant par certains dirigeants. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo, "nerveux et isolé", aurait quant à lui missionné son agent Jorge Mendes pour trouver une porte de sortie. Puisque celle du Real Madrid n'est pas vraiment ouverte, l'agent du quintuple Ballon d'Or pourrait aller (re)faire un tour du côté de Manchester. L'option United est de nouveau évoquée par le média transalpin, même si l'opération reste "complexe".

Mais cette révolution ne concernera pas uniquement le terrain. Dans les bureaux, aussi, ça va bouger. Fabio Paratici, directeur sportif aux 18 trophées en 11 ans, est proche de la sortie. Vice-président, Pavel Nedved est également sur la sellette. Présent à la Continassa jeudi, John Elkann, président de la société d'investissement Exor, propriété de la famille Agnelli et actionnaire principal de la Juve à 63,77%, songerait également à un possible changement à la présidence du club. "Les décisions prises pour la saison prochaine seront prises d'un commun accord entre Elkann et Agnelli, les deux cousins, indépendamment du futur d'Andrea", écrit la Rosea.

Après l'épisode douloureux de la Super Ligue, et peut-être conscient que son cycle pourrait être fini après dix ans, Andrea Agnelli pourrait voir son règne prendre fin après bien des succès. "C'est aussi pour une question d'opportunités, dans un moment aussi difficile pour les rapports internationaux et la situation économique", est-il précisé. Entre Agnelli et Ceferin, le président de l'UEFA, le rapport est en effet devenu glacial. Et probablement rompu pour un bon bout de temps.

Pour remplacer Agnelli, qui a remporté 9 scudetti depuis son intronisation en 2010 (un record en Italie, ndlr), Elkann penserait à Alessandro Nasi, son bras droit chez Exor et "cousin d'Andrea", comme précise la GdS. Marcello Lippi est également annoncé pour devenir le nouveau directeur technique de la Juve. Directeur sportif du Napoli depuis 2015, Cristiano Giuntoli est le nom qui revient le plus en Italie pour débarquer dans le Piémont. Enfin, un retour de Beppe Marotta, passé chez l'ennemi Inter, n'est pas à exclure non plus. "Il est toujours très estimé par Agnelli et Elkann", précise la Gazzetta.

