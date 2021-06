L’avenir de Cristiano Ronaldo est incertain , Paulo Dybala n’a toujours pas prolongé son contrat. Mais au moins, la Juventus est fixée sur le cas Alvaro Morata. Pas vraiment décidés à lever l’option d’achat – fixée à 35 millions d’euros - de leur attaquant prêté par l’Atlético Madrid la saison dernière, les Bianconeri ont trouvé un terrain d’entente avec les Colchoneros pour prolonger son prêt d’une saison. L’ancien du Real Madrid ou de Chelsea est donc lié à la Vieille Dame jusqu’en juin 2022.

Près d’un but tous les deux matches la saison dernière

Serie A La retraite ? Non, merci : Buffon va continuer sa carrière, probablement à Parme HIER À 13:44

La Juve n’a pas dévoilé les chiffres de ce nouvel accord, mais aurait réglé 10 millions d’euros à l’Atlético pour ce nouveau prêt, avec une option d’achat qui reste à 35 millions d’euros, à en croire plusieurs médias espagnols. Le buteur de 28 ans a cumulé 20 réalisations et 12 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues lors du dernier exercice. Présent à l’Euro avec l’Espagne, il a été critiqué après avoir manqué une belle occasion face à la Suède, lundi soir (0-0).

"Revenir ici est vraiment très agréable. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus matûre en tant que personne et en tant que footballeur. Je suis au bon endroit au bon moment, je reviens avec plus d'expérience que la première fois", a-t-il déclaré le jour de sa "deuxième" présentation à la Juventus.

Serie A Cette fois, c'est fait : Sarri est le nouvel entraîneur de la Lazio 09/06/2021 À 11:22