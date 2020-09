C'est la question du moment en Italie qui devra être statuée ce mercredi. La rencontre de samedi entre le Torino et le Genoa va-t-elle être remise ? En ce début de semaine, le club ligurien a annoncé 14 cas positifs au Covid-19 dans son effectif et son staff. Il n'existe pas en Italie de règle fixant le nombre de cas positifs à partir duquel un match peut être reporté. Fédération et Ligue pourraient donc s'appuyer sur les règles instaurées par l'UEFA prévoyant qu'un match peut avoir lieu à partir du moment où une équipe dispose de 13 joueurs sains, y compris un gardien de but.