Moins belle et plus solide : La Juve de Pirlo (re)passe-t-elle en "mode Allegri" ?

Mais les sanctions sont plus nombreuses cette saison, en raison des stades sans public qui permettent aux micros et aux caméras de capter les propos échangés par les joueurs ou les dirigeants. Le milieu de l'AS Rome Bryan Cristante, en décembre, et l'ailier de la Lazio Rome Manuel Lazzari, cette semaine, avaient eux été suspendus un match pour des propos "blasphématoires".