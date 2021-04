La Juventus Turin, l'AC Milan et l'Inter Milan exclus de Serie A ? C'est ce qui arriverait théoriquement si les trois géants de football italien décidaient à nouveau de participer à la Super Ligue dans le futur. Un club qui adhérerait à "des compétitions non reconnues par la Fédération, l'UEFA et la FIFA" perdrait d'office son affiliation au championnat, a indiqué le président de la Fédération Gabriele Gravina lundi à l'issue d'un conseil fédéral.

Trois clubs italiens faisaient partie des douze européens ayant annoncé la semaine dernière un projet de Super Ligue visant à supplanter la Ligue des champions. L'Inter Milan a annoncé mercredi dernier son retrait après le départ des six clubs anglais, mais la Juventus et l'AC Milan ont été moins clairs, prenant acte de l'échec de la formule sans préciser s'ils renonçaient au projet.

Un garde-fou adopté à l'unanimité, y compris par l'administrateur délégué de l'Inter Marotta

"Il est évident que si, au 21 juin, date de clôture des demandes d'inscription, certains voulaient participer à des compétitions de nature privée, ils ne prendraient pas part à notre championnat", a souligné Gabriele Gravina, cité dans un communiqué. "Pour le moment, nous n'avons pas d'information sur qui est resté et qui est sorti de la Super Ligue", a-t-il précisé. La nouvelle norme sera insérée dans les licences des clubs et dans les textes réglementaires de la Fédération.

Ce nouveau point de règlement, voulu comme un garde-fou une semaine après l'annonce de cette Super Ligue qui a fait trembler la planète foot, a été adopté à l'unanimité, y compris par l'administrateur délégué de l'Inter, Giuseppe Marotta, qui siège au conseil fédéral en tant que représentant de la Ligue, selon la Gazzetta dello sport. Tout en actant l'impossibilité du projet après le départ des équipes anglaises, les trois clubs italiens ont continué depuis de défendre l'idée d'une réforme.

11 clubs de Serie A veulent des sanctions contre la Juve, l'AC Milan et l'Inter

La Juventus, dont le président Andrea Agnelli est l'un des principaux instigateurs de la Super Ligue avec son homologue du Real Madrid, Florentino Perez, avait indiqué la semaine dernière rester "convaincue du bien-fondé des hypothèses sportives, commerciales et juridiques" du projet et "engagée dans la recherche de la construction de valeur à long terme pour le club et pour le mouvement footballistique dans son ensemble".

Milan, contrôlé depuis 2018 par le fonds d'investissement américain Elliott, a aussi jugé qu'une "évolution est nécessaire pour progresser" et a prôné "un modèle durable pour le monde du football". Les trois "sécessionnistes" italiens sont dans le collimateur d'une majorité de la Serie A : onze clubs ont écrit ce week-end à la Ligue italienne afin de réclamer une assemblée en urgence pour "analyser les actes graves des clubs (impliqués dans la Super Ligue, ndlr) et de leurs dirigeants et les conséquences en découlant", selon la Repubblica.

