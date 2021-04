Mauvaise nouvelle au plus mauvais moment pour la Juventus. La Vieille Dame, 3e du championnat italien, sera privée de Cristiano Ronaldo pour son déplacement sur la pelouse de l'Atalanta, 4e au classement, dimanche. Le Portugais a dû déclarer forfait en raison d'un problème musculaire, a annoncé l'entraîneur Andrea Pirlo lors d'une conférence de presse samedi. "Cristiano ne participera pas au match en raison d'un problème de muscle fléchisseur. Ces derniers jours, il n'a pas pu récupérer du problème qu'il a eu dimanche dernier contre Genoa. Il n'a pas pu se donner à fond cette semaine et il serait trop risqué de l'emmener", a-t-il déclaré. "Nous avons décidé de le laisser à Turin pour qu'il se repose et nous essaierons de le faire revenir pour le match de mercredi contre Parme".

L'entraîneur a imputé ce pépin physique à la fatigue accumulée par le quintuple Ballon d'Or, âgé de 36 ans, lors des trois matches de qualification au Mondial disputés ces dernières semaines avec la sélection portugaise. "Une accumulation de tout, de voyages, de matchs, peut provoquer de la fatigue. Pep Guardiola l'a dit aussi. Il y a eu trop de matchs, les effectifs sont trop réduits et voilà les conséquences", a-t-il dit. L'Argentin Paulo Dybala sera titulaire pour la première fois depuis plus de trois mois après une longue blessure au genou. Il sera associé à Alvaro Morata en attaque. La Juventus, championne du monde en titre, est troisième, à 12 points de l'Inter Milan. L'Atalanta est à un point de la Juve.

