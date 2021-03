C'est un véritable cluster qui frappe l'Inter Milan. Après les cas positifs du défenseur Danilo D'Ambrosio et du gardien et capitaine Samir Handanovic, deux nouveaux joueurs intéristes ont été testés positifs, le défenseur Stefan de Vrij et le milieu Matias Vecino, a annoncé l'Inter dans un communiqué. Face à ces nouveaux cas, les autorités sanitaires de Milan ont décidé de suspendre toutes les activités de l'équipe "pour quatre jours, jusqu'à dimanche inclus" et d'interdire la tenue du match contre Sassuolo prévu samedi soir à San Siro, comptant pour la 28e journée de Serie A, selon le club.

Par ailleurs, les autorités interdisent pour le moment à tous les internationaux qui auraient dû quitter Milan dimanche pour rejoindre leurs sélections de répondre à cette convocation. "Dans la journée de lundi, avant une éventuelle reprise des activités, toute l'équipe sera de nouveau soumise à des tests", conclut l'Inter Milan, actuellement en tête de la Serie A.

