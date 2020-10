L'annonce du test positif de Zlatan Ibrahimovic, le 24 septembre, avait stoppé en plein vol le Suédois, très en vue sur le terrain en ce début de saison. "Le Covid a eu le courage de me défier. Mauvaise idée", avait tweeté le joueur, qui vient de fêter ses 39 ans. Sur les réseaux sociaux, la star suédoise, qui a prolongé d'un an son aventure à Milan après une première pige de six mois la saison dernière a depuis posté une vidéo de lui en train de s'entraîner chez lui.