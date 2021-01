Olivier Giroud finira-t-il un jour par poser ses valises en Serie A ? Pressenti à l'Inter il y a un an, avant de choisir de rester à Londres, l'attaquant de Chelsea a reçu des signaux positifs de la part d'un certain Andrea Pirlo.

Questionné par DAZN, le co-diffuseur de la Serie A en Italie, Pirlo a évoqué un besoin de rotation pour ses titulaires. Dans cette optique un profil différent à celui d'Alvaro Morata, actuellement blessé, semble être la priorité. "Le mercato ouvre demain (lundi). On a déjà parlé à Fabio (Paratici, le directeur sportif de la Juve) de ce que l'on doit faire et de ce dont on a besoin. En janvier, il est toujours difficile d'identifier le bon profil. Un attaquant pourrait servir. Le joueur parfait n'existe pas, mais on a en tête ce que l'on veut et on espère passer à l'action lors des prochains jours", a-t-il précisé dans un premier temps.