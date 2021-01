C'est une semaine que les tifosi de l'AS Rome ne risquent pas d'oublier. En sept jours chrono, ils ont connu : une humiliation dans le derby face à la Lazio (3-0), une élimination en 8es de finale de la Coupe d'Italie contre La Spezia (2-4, a.p), marquée par deux expulsions en 30 secondes... et une nouvelle infraction au règlement. En effet, après une première erreur administrative en début de saison , les Giallorossi ont récidivé mardi soir en effectuant six changements au lieu de cinq . Une maladresse aux conséquences inévitables.

Au lendemain de cette bourde, les hauts dirigeants de la Roma ont en effet décidé de se séparer de Manolo Zubiria, le "Global Sport Officer" du club, et surtout du "Team Manager" Gianluca Gombar, très apprécié par le vestiaire romain. Remontés par son départ, Edin Dzeko et ses coéquipiers ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Et jeudi matin, ils ont clamé haut et fort leur mécontentement.