Décidément, l'AS Rome vit des jours bien tourmentés. Après le possible vrai-faux départ de son capitaine Edin Dzeko à la Juventus Turin, ce qui ferait avorter (par ricochet) l'arrivée dans la capitale d'Arkadiusz Milik, voilà que le club romain doit prendre en compte l'éventualité de perdre son premier match de championnat sur tapis vert.

Si les hommes de Paulo Fonseca ont bel et bien ramené un point de son déplacement au Bentegodi samedi soir face à l'Hellas Vérone (0-0), ils pourraient désormais encaisser trois buts d'un coup. Et ainsi perdre le match 3-0. Tout ça pour un oubli. Mais prenons les choses dans l'ordre. En début de saison, chaque club de Serie A doit délivrer une liste comprenant 25 joueurs. Tous les joueur de moins de 22 ans, eux, peuvent être ajoutés en plus de cette liste.