La Dea a mis fin à une longue disette face aux Turinois, après 20 rencontres sans victoire en Serie A contre la Vieille Dame. Le choc de la 31e journée de Serie A, entre l'Atalanta Bergame et la Juventus Turin, a tenu ses promesses, ce dimanche, dans l'intensité délivrée par les joueurs, mais a mis 87 minutes à désigner un vainqueur. Il a fallu attendre une frappe de Ruslan Malinovskyi déviée par Alex Sandro pour voir les Bergamasques ouvrir le score (1-0, 87e), et ainsi s'offrir un succès qui leur permet de repasser devant leur adversaire du jour au classement (3e). Une très bonne option en vue de la qualification pour la Ligue des champions.

Malgré l'absence de Cristiano Ronaldo, blessé, cette opposition entre le 3e et le 4e de Serie A s'annonçait rude et serrée. En effet, pendant plus de 87 minutes, les occasions se sont multipliées des deux côtés du terrain (12 tirs partout) sans pour autant s'avérer précises (seulement 2 tirs cadrés pour la Juve contre 3 pour la Dea). La libération pour les hommes de Gian Piero Gasperini est alors venue d'un temps fort, bien converti par un remplaçant.

Alex Sandro

Malinovskyi délivre l'Atalanta

Alors que la tension augmentait au fur et à mesure que les minutes s'égrainaient, les cartons jaunes ont plu. Un premier accrochage aux alentours de la 70e minute a mis le feu aux poudres. Cinq cartons jaunes ont suivi lors des 20 dernières minutes de jeu.

Puis, sur un coup franc lointain dans l'axe, Ruslan Malinovskyi a décoché une superbe frappe à destination de la lucarne droite de Wojciech Szczęsny. Le gardien turinois s'est alors détendu pour enlever la balle de justesse. Mais quelques secondes plus tard, le même Ukrainien, rentré à la 72e minute, a retenté sa chance aux abords de la surface et a, cette fois-ci, trompé le portier bianconero, après que son ballon a été dévié par le malheureux Alex Sandro (87e, 1-0).

