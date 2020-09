Marquer plus de buts que l'adversaire permet de gagner des matches, et ça, l'Atalanta l'a bien compris. La Dea a cartonné la Lazio à Rome (1-4), comme elle l'a fait samedi dernier face au Torino (4-2). Guidés par Papu Gomez et diaboliquement réalistes, les Bergamasques menaient déjà 3-0 à la pause. Les Laziales ont eu un sursaut à l'heure de jeu, mais Gomez a aussitôt douché leurs espoirs d'une frappe imparable en lucarne.

Et si le tournant du match avec eu lieu d'entrée de jeu ? La première occasion a bien été pour la Lazio, avec une subtile passe de Luis Alberto pour Ciro Immobile dans la surface. La frappe croisée du gauche du meilleur buteur de Serie A la saison dernière (36 réalisations) a été repoussée par Thomas Strakosha (6e). Robin Gosens, lui, ne s'y est pas trompé. Sur une remise de la tête de Hans Hateboer après un centre de Gomez, l'Allemand a ouvert le score du plat du pied (10e, 0-1). La bataille tactique s'est lancée. Les deux équipes se sont rendues pressing pour pressing, avec intensité et un brin d'animosité. Le réalisme, lui, a choisi son camp.

Immobile aurait pu relancer le match

Le latéral gauche Gosens a mis sur orbite le latéral droit Hateboer, oublié au second poteau, qui n'a laissé aucune chance à Strakosha d'une puissante volée sous la barre (32e, 0-2). La barre, c'est là où a tiré Immobile sur un cafouillage dans la minute qui a suivi (33e). Avant la mi-temps, Papu Gomez a profité d'un mauvais renvoi de la tête de Patric pour éliminer Acerbi et croiser une frappe du droit à ras de terre (41e, 0-3). Touchée mais pas coulée, La Lazio est revenue plus forte après la pause. Marco Sportiello s'est employé devant Adam Marusic (55e) et a cédé face à Felipe Caicedo, servi sur un plateau par Sergej Milinkovic-Savic (57e, 1-3).

Lazio-Atalanta - Serie A 2020-21 Crédit: Getty Images

Dans la foulée, Immobile a eu le droit à son face-à-face pour relancer le match. Mais Sportiello l'a assez gêné pour l'empêcher de cadrer sa frappe (59e). Le raté de trop. Sur l'action suivante, Papu Gomez, excentré à gauche dans la surface, a propulsé un missile du gauche dans la lucarne opposée, après un simple crochet devant Patric (61e, 1-4). Derrière, plus rien. Caicedo, bien que buteur, a beaucoup souffert dans son duel avec José Luis Palomino. Luis Alberto a été trop intermittent, et la Lazio n'a donc pas enchaîné après sa victoire à Cagliari (0-2). L'Atalanta, elle, a rejoint Naples en tête du classement de Serie A, et se rendra justement au stade San Paolo dans deux journées, le 17 octobre prochain.

