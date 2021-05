L'Atalanta a gardé sa bonne habitude. Le club de Bergame a validé son billet pour la prochaine Ligue des champions au bout d'un nouveau match sens dessus dessous. Les hommes de Gian Piero Gasperini se sont imposés sur la pelouse du Genoa, ce samedi après-midi, lors de l'avant-dernière journée du championnat d'Italie.

Les Bergamasques ont déroulé en première période en menant 3 buts à 0 grâce à Zapata (9e), Malinovskyi (27e) et Gosens (44e). Au retour des vestiaires, les entrants ont fait la différence : un doublé d'Eldor Shomurodov (48e, 84e) et Goran Pandev (67e) pour le Genoa et Mario Pasalic pour l'Atalanta (51e).

La "Dea" conserve sa deuxième place et prend provisoirement trois points d'avance sur l'AC Milan (75 pts) qui reçoit dimanche soir Cagliari (15e). Même en cas de victoire des Rossoneri lors des deux prochains matches, l'Atalanta est assurée de jouer la Ligue des champions à la faveur d'une différence particulière favorable, qui leur permet d'aborder plus sereinement la dernière journée de Série A, le 23 mai, face à l'AC Milan.

