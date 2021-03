Un seul tir cadré a permis à l’Inter Milan de signer contre l’Atalanta Bergame une précieuse victoire dans la course au Scudetto. Grâce à Milan Skriniar (54e), les hommes d’Antonio Conte ont conservé leurs six points d’avance sur l’AC Milan en tête de la Série A. La formation de Gian Piero Gasperini a pourtant été bien plus dangereuse : 56% de possession et 13 tirs à 5 pour la Dea.

Mais les Bergamasques ont buté sur une défense intériste formidablement organisée. Seulement pris en défaut sur un corner en première période, l’Inter a été sauvée par un magnifique réflexe de Samir Handanovic sur une tête à bout portant de Duvan Zapata (39e). Sur le coup de pied arrêté suivant, le gardien slovène a cette fois été suppléé sur sa ligne de but par Marcelo Brozovic, idéalement placé au premier poteau pour repousser la déviation de Berat Djimsiti. Complètement inoffensive, l’Inter Milan a pour sa part terminé la première période avec zéro tir cadré pour la deuxième fois de la saison. La première fois ? Sur la pelouse de l’Atalanta à l’aller au mois de novembre (1-1) !

19e Scudetto en approche

Mis en difficulté par le pressing tout terrain du cinquième du championnat, le leader a fait la différence en début de seconde période. A la conclusion d’un corner cafouillé, Milan Skriniar a signé avec sang-froid son troisième but de la saison d’un impeccable tir croisé du droit (54e).

Milan Skriniar Crédit: Getty Images

Gonflé à bloc par cet avantage quasi tombé du ciel, les Intéristes n’ont rien lâché jusqu’au coup de sifflet final. Les assauts de l’Atalanta se sont systématiquement fracassés sur l’organisation défensive sans faille des Nerazzurri. Vigilant, Samir Handanovic a seulement eu à s’employer sur un tir croisé du remuant Luis Muriel (75e), fraîchement entré en jeu. Ce septième succès consécutif en Série A permet à l’Inter Milan de poursuivre sa route vers son 19e Scudetto. A douze journées du terme, l’équipe d’Antonio Conte compte six longueurs d’avance sur l’AC Milan et dix sur la Juventus Turin.

