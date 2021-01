Selon La Gazzetta dello Sport, l'Inter s'apprête en effet à changer de peau. Le "Football Club Internazionale Milano" devrait officiellement se transformer, dès le mois de mars, en "Inter Milano", notamment pour " renforcer le lien " avec la ville lombarde et " le projeter dans le monde ". Une innovation sur laquelle le club nerazzurro travaille depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas tout, puisque l'écusson, imaginée par le fondateur du club et illustrateur Giorgio Muggiani en 1908, devrait également changer.

A l'image de la Juventus en 2017, l'Inter souhaiterait moderniser son blason en s'appuyant sur les lettres "I" et "M". Ainsi, l'Inter veut éloigner l'image d'un "simple club de football" et souhaite se rapprocher de celle d'une "media company" plus "globale". "La partie moderne de Milan devrait être représentée, pas forcément avec le Duomo mais avec des gratte-ciel", précise la Gazzetta. Enfin, Evergrande, l'un des principaux promoteurs immobiliers de Chine, devrait remplacer le sponsor principal et historique Pirelli.