Et un, et deux, et trois à zéro. Pour le 175ème derby de la Madonnina, l’Inter est parvenu à sortir vainqueur de son duel face à l’AC Milan (0-3), dimanche, lors la 23e journée. Dans une première période globalement maîtrisée, les Interistes ont ouvert le score grâce à leur tandem magique Lukaku-Martinez, avant d’enfoncer le clou dans le deuxième acte, toujours par l’intermédiaire de leur terrifiant duo. Grâce à ce succès, les hommes d'Antonio Conte ont pris quatre points d’avance sur leur dauphin. Surtout, ils ont démontré leur capacité à assumer leur statut de leader.