"Demain, (jeudi) un nouveau protocole pour une réouverture progressive des stades devrait être approuvé à l'unanimité" par les autorités régionales, a déclaré le ministre italien des Sports Vincenzo Spadafora devant le parlement mercredi. Le protocole "sera ensuite soumis, vendredi, au comité scientifique et technique, afin de rouvrir graduellement et en sécurité toutes les compétitions sportives, et pas seulement le football" a ajouté le ministre.