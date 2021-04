La Juventus n'est plus vraiment la Juve mais elle a toujours Cristiano Ronaldo : le nonuple champion d'Italie en titre n'est pas passé loin de la défaite dans le derby contre le Torino, mais a finalement arraché le match nul (2-2) samedi lors de la 29e journée de Serie A. Le Portugais a surgi pour sauver les siens d'un coup de tête (79e) alors que le Torino, qui n'a plus gagné le derby depuis six ans, avait pris l'avantage en début de seconde période en profitant de largesses des Turinois.

Ce nul ressemble à une abdication des Bianconeri d'Andrea Pirlo dans la course au dixième scudetto consécutif car le leader, Inter Milan, peut porter son avance à douze points sur la "Vieille dame" en cas de succès en soirée à Bologne. Mais la Juventus va aussi devoir batailler pour rester dans le Top 4 synonyme de Ligue des champions: désormais devancée par l'Atalanta Bergame (3e), elle est à égalité de points avec Naples (4e) avant un match en retard contre les Napolitains mercredi qui va valoir cher.

La Juve a perdu le fil... comme souvent

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé mercredi 24/03/2021 À 17:30

La Juve était pourtant parfaitement entrée dans le match en multipliant les occasions et en ouvrant la marque par Federico Chiesa (13e), le plus dangereux côté bianconero. Mais comme trop souvent cette saison, elle a perdu le fil face aux Grenats, 17e au classement et décidés à ne rien lâcher pour sauver leur tête en Serie A.

Antonio Sanabria a d'abord jailli pour reprendre un ballon repoussé par Wojciech Szczesny (27e) puis a donné l'avantage au "Toro" 13 secondes seulement après la reprise en profitant de Turinois aux abonnés absents: une passe en retrait ratée de Dejan Kuluseski et des mains pas très sûres du gardien Wojciech Szczesny (46e). A l'aller, déjà menée, la Juve avait trouvé les ressources pour renverser la situation dans le dernier quart d'heure (2-1). Cette fois, elle doit se contenter d'un point grâce au 24e but de la saison de Ronaldo et peut même remercier son gardien qui s'est bien rattrapé en évitant la défaite aux Bianconeri.

Ronaldo a encore sauvé la Juventus Crédit: Getty Images

Serie A Pirlo refuse d'abdiquer : "Le scudetto ? On doit continuer à y croire, l'objectif ne change pas" 21/03/2021 À 17:25