Ce ne fut pas toujours simple, mais la Juventus a su s’en sortir. Vainqueurs 3-1 du Genoa, les Turinois confortent leur place sur le podium et reviennent à un point de l’AC Milan, deuxième. Dejan Kulusevski (1-0, 5e), Alvaro Morata (2-0,22e) et Weston McKennie (3-1, 70e) sont les buteurs des Bianconeri. Pour le Genoa, Gianluca Scamacca avait réduit le score (2-1, 49e). Les joueurs d’Andrea Pirlo enchaînent ainsi une deuxième victoire consécutive après celle contre Naples en milieu de semaine.

Parfaitement lancée par deux buts en première période, la Juventus a souffert après la pause. Les changements effectués par Davide Ballardini ont redonné de l'allant à son équipe et Gianluca Scamacca, qui avait manqué un face à face avec Wojciech Szczesny à la 45e, n'a pas manqué l'occasion de relancer les siens d'une très belle tête après un corner de Nicolo Rovella (2-1, 49e). Marko Pjaca, prêté par la Juve et rentré à la pause en compagnie de Paolo Ghiglione, a donné le tournis aux défenseurs. Il a notamment buté sur le gardien polonais avant de manquer le cadre coup sur coup (55e, 56e).

Le Genoa termine à dix

Alors qu’ils étaient de plus en plus pressants et que la Vieille Dame ne parvenait plus à conserver le ballon, les Grifoni ont subi deux coups du sort. Ils ont tout d’abord encaissé un troisième but par Weston McKennie. Lancé en profondeur par Danilo alors qu’Andrea Masiello avait tenté de jouer le hors-jeu, l’Américain a parfaitement ajusté Mattia Perin (3-1, 70e). Cinq minutes plus tard, Davide Zappacosta, par ailleurs excellent et très entreprenant dans son couloir gauche, s’est blessé à la cuisse alors que les cinq changements avaient été effectués. Contraint de terminer en infériorité numérique, le Genoa n’a pas su repartir de l’avant.

Les Turinois avaient eu la bonne idée de se mettre à l’abri avant la pause grâce à un très bon travail de Juan Cuadrado bonifié par une frappe du plat du pied gauche de Dejan Kulusevski (1-0, 5e) et une frappe d’Alvaro Morata après une première tentative de Federico Chiesa puis une reprise de Cristiano Ronaldo sur le poteau (2-0, 22e). Alors que les espaces étaient légion dans le dos de la défense du Genoa, Chiesa aura gâché de nombreuses opportunités pour les siens par ses mauvais choix. Mais l’essentiel pour les Turinois ce dimanche est bien de revenir à un point de la deuxième place occupée par l’AC Milan.

