La Vieille Dame s'accroche et reste dans la course. La Juventus est allée s'imposer sur le terrain de la Sampdoria, samedi, dans le cadre de la 20e journée de Serie A (0-2). Dominateurs en première période, plus laborieux ensuite, les Turinois ont fait trembler les filets adverses grâce à Federico Cheisa (20e) puis Aaron Ramsey (90e+1). Ils s'emparent provisoirement de la troisième place du classement à sept longueurs de l'AC Milan, vainqueur un peu plus tôt à Bologne (1-2).