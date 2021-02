Peu de panache mais une place sur le podium pour la Vieille Dame. Pragmatique, la Juventus a remporté le choc de la 21e journée de Serie A face à l'AS Rome, samedi (2-0). Grâce à une réalisation de Cristiano Ronaldo (13e) et un but contre son camp de Roger Ibanez (69e), elle double son adversaire du jour et s'empare de la troisième place du classement derrière le Milan et l'Inter. Parfait pour sa confiance au milieu d'une période très chargée.