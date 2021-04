A défaut de monter sa propre compétition européenne, la Juventus se devait de marquer des points dans la course à la Ligue des champions. Après la défaite du Milan, plus tôt dans la soirée, les Turinois ont fait le boulot contre Parme, 19e de Série A et quasiment assuré de la relégation. Grâce à ses défenseurs Alex Sandro et Matthijs De Ligt, les joueurs d’Andrea Pirlo sont venus à bout de Parmesans pourtant volontaires (3-1). La Juventus revient à un point du Milan AC et monte même provisoirement sur le podium.

L’affaire s’était pourtant compliquée dans la première demi-heure. Simone Colombi, gardien de Parme pour la première fois de la saison en championnat, a sorti le grand jeu face aux premières offensives de la Juventus, jusqu’à sauver un but presque tout fait sur un tir de Cristiano Ronaldo. C’est ensuite Gaston Brugman, sur coup franc, qui a ouvert le score et refroidi les Turinois. Trois jours après la défaite très malvenue contre l’Atalanta Bergame, il y avait tout pour faire douter la Vieille Dame. Mais les joueurs de Parme, peut-être plus vraiment habitués à mener au score, ont fini par reculer et laisser le ballon. Le début de la fin.

Serie A L'Atalanta met la Juve dans de sales draps 18/04/2021 À 14:53

Ronaldo muet, les défenseurs prennent la relève

Juste avant la pause, c’est Alex Sandro qui a remis la Juventus sur les bons rails (1-1, 43e). Sur une passe de Matthijs De Ligt, après un corner, le latéral a montré qu’il pouvait enchaîner contrôle et frappe aussi bien qu’un attaquant. C’est d’ailleurs de ce duo De Ligt-Sandro qu’est venu le salut des Turinois, en deuxième période. Le Brésilien a donné l’avantage aux hommes de Pirlo au retour des vestiaires (2-1, 47e) avant que le Néerlandais ne fasse le break, de la tête (3-1, 68e), sur un nouveau corner. Les attaquants, eux, ont eu beaucoup moins de réussite, surtout Cristiano Ronaldo.

De retour après avoir manqué le match contre l’Atalanta sur blessure, le Portugais est apparu frustré mais peu inspiré. La Juventus aura besoin de le retrouver plus efficace pour la fin de championnat et notamment les chocs contre le Milan AC et l’Inter Milan. Dans le haut du tableau, il y a toujours six candidats pour quatre places qualificatives en Ligue des champions. La Juventus, provisoirement troisième en attendant le match de l’Atalanta, jeudi soir, s’est donnée de l’air mais n’est pas sortie d’affaire.

Plus d'infos à suivre...

Serie A Le hic avant le choc : Ronaldo blessé et forfait pour le match face à l'Atalanta 17/04/2021 À 13:25