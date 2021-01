La Lazio a pris sa revanche quatre jours après une élimination en Coupe d’Italie face à cette même équipe de l’Atalanta. Cette fois-ci, ils ont dominé la "Dea" de la première à la dernière seconde (1-3) au Gewiss Stadium pour le compte de la 20e journée de Série A. Adam Marusic a ouvert le score dans les premières minutes de la rencontre (3e) puis Joaquin Correa a marqué le but du « break »en seconde période (51e). Mario Pasalic a relancé son équipe en réduisant l’écart (79e), mais Vedat Muriqi a enterré les derniers espoirs de la formation de Gian Piero Gasperini (82e) en inscrivant le dernier but de ce match. Grâce à ce succès la Lazio (5e) repasse devant l’Atalanta au classement (6e).

La Lazio a dominé son adversaire du jour dans tous les compartiments du jeu. Défensivement, ils ont réussi à faire sortir de leur match Josip Ilicic et Duvan Zapata en jouant avec une certaine agressivité. Patric, Francesco Acerbi et Stefan Radu ont « marqué à la culotte » les deux attaquants de l’Atalanta et ils ont commis un grand nombre de fautes. Une tactique qui a fait ses preuves lorsque l’on voit le réalisme d’Ilicic dans ce match, lui qui a manqué de nombreuses passes en direction de Duvan Zapata (5e, 11e, 48e) alors que ce dernier se trouvait dans la surface de réparation romaine. Mais l’international slovène a surtout manqué de justesse dans le dernier geste (38e,61e , 63e). Les défenseurs de la Lazio ont connu plus de difficultés à contenir les attaques de Luis Muriel mais Mateo Musacchio a sauvé son équipe à deux reprises en récupérant le ballon dans les pieds du Colombien (61e, 68e).

Immobile en passeur

Sergej Milinković-Savić, certainement le meilleur joueur sur la pelouse, a dominé le milieu de terrain. Au départ de chacune des actions décisives de la Lazio, il a démontré qu’il était le « patron » de cette équipe avec Ciro Immobile. Marusic (18e), Immobile (35e), Lazzari (65e) et Pereira (82e), ont chacun reçu une passe lumineuse de l’international serbe qui leur a permis de se retrouver seul face à Pierluigi Gollini. Milinković-Savić aurait même pu inscrire un but dans ce match mais son coup-franc (19e) et sa tête (32e) ont manqué le cadre de quelques centimètres.

En attaque, Ciro Immobile et Joaquin Correa ont malmené la défense de l’Atalanta, bien aidés par les accélérations sur les ailes d’Adam Marusic, Luis Alberto et Manuel Lazzari. José Luis Palomino, Berat Djimsiti et Rafael Toloi ont passé une grande partie du match à courir derrière les milieux de terrain romains. La force de l’attaque de la Lazio dans ce match a résidé dans le fait que chacun de ses joueurs pouvaient se transformer en passeur. Et Ciro Immobile a entièrement démontré son talent dans ce registre. C’est lui qui a intercepté le ballon en début de match pour ensuite le donner à Adam Marusic (3e). Et c’est encore lui qui trouve Sergej Milinković-Savić au moment opportun (32e et 35e). L’international italien a trouvé le chemin des filets lors de ce match mais il a finalement été signalé en position de hors-jeu (70e).

La Lazio se rapproche des places européennes grâce à ce succès avant la réception de Cagliari et un déplacement à Milan face à l’Inter. Du côté de l’Atalanta, les joueurs de Gian Piero Gasperini vont se déplacer sur la pelouse de Naples en Coupe d’Italie avant de recevoir le Torino en championnat.

