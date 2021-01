La Roma a parfaitement rempli son contrat. Au Stade Olympique, la Louve a renversé le Hellas Vérone (3-1) dimanche avec trois buts inscrits en neuf minutes en première période, par Gianluca Mancini (20e), d'une tête sur corner, par l'Arménien Henrikh Mkhitaryan, d'un tir croisé à l'entrée de la surface (22e), et par l'Espagnol Borja Mayoral, de près, suite à une frappe de Lorenzo Pellegrini repoussée par le gardien du Hellas, Marco Silvestri (29e). La formation du Croate Ivan Juric a réduit le score par le Gambien Ebrima Colley, d'une tête au second poteau sur un centre du Brésilien Daniel Bessa (62e). Les deux joueurs venaient d'entrer en jeu cinq minutes plus tôt.