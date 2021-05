La Juventus Turin a donc décidé de faire un saut dans le passé. Et plus exactement de deux ans. Après une saison tourmentée, le club piémontais va faire (r)appel à Massimiliano Allegri, parti en mai 2019 et qui n'a pas retrouvé de club depuis, pas faute de propositions. Selon Sky Italia, l'ancien entraîneur de l'AC Milan est proche de remplacer Andrea Pirlo, qui avait pourtant clamé son souhait de rester sur le banc des Bianconeri. Raté.

Allegri a refusé le Real

D'après la chaîne transalpine, il ne reste plus qu'un détail à régler entre Allegri et ses ex-futurs dirigeants : la durée du contrat. Elle devrait être de trois ou quatre ans. L'officialisation de ce retour pourrait intervenir dans la journée de vendredi, voire dès ce jeudi soir. "Il a refusé la proposition du Real Madrid, qui voulait en faire le successeur de Zinédine Zidane", indique Sky Italia, ajoutant que l'Inter Milan a également fait le forcing la nuit dernière pour le convaincre. Sur la table : un contrat de trois ans assorti d'un salaire de 10 millions d'euros, finalement repoussé. Ce n'est donc pas lui qui remplacera Antonio Conte.

De son côté, Andrea Pirlo se retrouve donc sur la touche après une saison faite de hauts et beaucoup de bas. Sa volonté ? Certainement rebondir ailleurs et continuer à apprendre son nouveau métier d'entraîneur en ouvrant un nouveau chapitre. Celui avec la Juve est officiellement terminé.

