Les trois joueurs concernés ne sont pas convoqués, ils reprendront le travail plus tard, nous verrons quand", a indiqué l'entraîneur en conférence de presse. Paulo Dybala, Weston McKennie et Arthur, les trois joueurs de la Juventus ayant enfreint le couvre-feu en participant mercredi soir à un dîner , ne seront pas convoqués pour le derby contre le Torino samedi, a annoncé vendredi l'entraîneur des Bianconeri Andrea Pirlo. "", a indiqué l'entraîneur en conférence de presse.

"Depuis des années, ce genre de choses a lieu, mais quand on ne peut pas les faire, elles ne doivent pas avoir lieu, tant en raison de ce qui se passe dans le monde que ce qui se passe dans l'équipe", a-t-il ajouté, alors que la Juve compte par ailleurs deux joueurs positifs au Covid-19, les défenseurs Leonardo Bonucci et Merih Demiral. "Ce n'était pas le bon moment, nous sommes des exemples, on doit se comporter comme tel", a-t-il poursuivi.

Serie A La Juve prête à sévir : Dybala et Arthur auraient été surpris à une fête clandestine chez McKennie HIER À 14:31

Weston McKennie et Paulo Dybala (Juventus Turin) Crédit: Getty Images

Des excuses sur Instagram

Les trois joueurs concernés ont été surpris par les forces de l'ordre dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'ils participaient à un dîner dans la villa du premier, en violation des restrictions anti-Covid en vigueur en Italie et dans le Piémont. Les trois footballeurs comme les autres participants à cette soirée, ont écopé d'une amende, après cette intervention suscitée par l'appel d'un voisin.

"J'ai fait une erreur en restant dîner dehors. Ce n'était pas une fête, mais j'ai fait une erreur tout de même et je présente mes excuses", avait écrit jeudi soir Dybala sur son compte Instagram. L'Argentin, absent depuis près de trois mois des terrains en raison d'une blessure à un genou, était pressenti pour faire son retour dans le groupe à l'occasion de ce match contre le Torino, samedi.

Juventus - Pirlo : "Ce que fait Ronaldo durant ses congés ne me regarde pas"

Serie A Bonucci testé positif au Covid-19 HIER À 14:19