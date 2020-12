Depuis jeudi, une étrange rumeur circulait du côté de la ville d'Émilie-Romagne : Sinisa Mihajlovic, l'entraîneur de l'actuel 10e de Serie A, songeait visiblement à un changement de système radical pour le match face à l'Inter Milan samedi soir (20h45). Rapidement, la nouvelle a trouvé de l'écho dans les médias sportifs italiens. Que préparait l'ancien joueur de la Lazio Rome ? Quel était son plan pour affronter les Nerazzurri ? La question lui a été posée ce vendredi en conférence de presse. Et la réponse n'a pas été vraiment celle escomptée.

"J'ai essayé un nouveau système pour une raison : comprendre qui est celui qui parle aux journalistes, a lâché Mihajlovic. Je l'ai fait exprès, personne ne s'y attendait. Je vous jure que si je trouve le joueur qui parle aux journalistes, je le colle au mur et il ne pourra plus jouer au foot. Je suis en train d'enquêter. Il n'y avait que nous hier à l'entraînement, et la nouvelle est sortie aujourd'hui dans les journaux. Quand je vais le trouver, ça va être son putain de problème."