L’AC Milan perd encore des points dans la course au titre. Après deux défaites consécutives en Serie A contre la Spezia et l’Inter, les Rossoneri s'étaient relevés contre la Roma le week-end dernier mais a rechuté ce mercredi soir en concédant le match nul contre l'Udinese à San Siro (1-1). En l’absence de Zlatan Ibrahimovic, les joueurs de Stefano Pioli ont peiné à inquiéter Juan Musso, le gardien adverse, mais ont profité d’une faute de main de Jens Stryger Larsen en toute fin de match, pour marquer sur penalty grâce à Franck Kessié (90+7). Gianluigi Donnarumma non plus n’a pas été énormément sollicité mais s’est "troué" sur la tête de Rodrigo Becao (68e). Le Milan (53 points) revient provisoirement à trois longueurs de l’Inter (56), le leader, qui aura l’occasion de s’envoler ce jeudi soir. L’Udinese, lui, remonte au onzième rang avec 29 unités.