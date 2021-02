La Juventus est tombée dans le piège. Ce samedi soir, les Bianconeri se sont inclinés sur la pelouse de Naples, sur la plus petite des marques (1-0), lors de la 22e journée de Serie A. Au stade Diego Armando Maradona, Lorenzo Insigne a été le seul à faire la différence, sur penalty (31e). Au classement du championnat d'Italie, la Vieille Dame reste scotchée à sa troisième place et pourrait perdre encore du terrain sur les deux Milan, tandis que les Napolitains sont désormais quatrièmes, à deux unités de leurs victimes du soir.

Altercation entre Conte et Agnelli : la fédération italienne ouvre une enquête

Particulièrement handicapé par les blessures, notamment en défense, Gennaro Gattuso a certainement dû se poser beaucoup de questions, lorsque son gardien David Ospina s'est blessé à l'échauffement. Mais son remplaçant, Alex Meret, a clairement fait oublier son absence, au vu de sa prestation individuelle. Hormis une première tentative d'entrée de jeu de Cristiano Ronaldo (6e), meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, la Juve, plutôt empruntée lors des 45 premières minutes de jeu, a dû attendre le second acte avant de trouver encore le cadre.

Dès le retour des vestiaires, l'inévitable Ronaldo s'est de nouveau mis en évidence, sur une reprise à bout portant, mais Meret a été particulièrement vigilant pour ne pas relâcher le ballon, juste devant son but (49e). Federico Chiesa (56e), Alvaro Morata (86e), d'une frappe en pivot du droit, et encore Ronaldo (74e, 90e) ont tenté de tromper la vigilance du portier napolitain, mais ce dernier avait bien l'intention de ne rien laisser passer.

D'autant plus que devant, ses coéquipiers avaient déjà fait le plus dur, à ce moment de la rencontre. Dans le premier acte, Lorenzo Insigne est parvenu à transformer un penalty, du droit (31e, 1-0), obtenu après un vilain geste de Giorgio Chiellini sur Amir Rrahmani. Insigne est le 7e joueur à marquer 100 buts, toutes compétitions confondues, avec Naples, mais parmi ces joueurs, il est le seul né en Italie. Le capitaine napolitain a ensuite de nouveau trouvé les gants de Wojciech Szczesny (45e+1), pour la deuxième et dernière frappe cadrée des siens dans cette rencontre.