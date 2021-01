Un but rapide de Lorenzo Insigne (5e) a d'entrée compliqué l'après-midi de la Viola, qui, après une petite réaction, a perdu pied en fin de première période sur trois réalisations de Diego Demme (36e), Hirving Lozano (38e, après un joli numéro de funambule de Insigne sur le côté gauche) et Piotr Zielinski (45e).

"Je suis un peu en colère car quand tu perds, il doit y avoir une réaction. On l'a eue au début mais peu à peu on a trop concédé d'occasions. Le symbole, c'est le troisième but : Insigne est au milieu de cinq joueurs et ne peut pas s'en sortir ainsi", a pesté sur DAZN l'entraîneur florentin Cesare Prandelli.