Pour sa première titularisation depuis plus de deux mois, et sa blessure à une cheville le 16 décembre contre l'Inter Milan, le meilleur buteur de l'histoire du Napoli a mis les siens sur de bons rails en ouvrant la marque avec opportunisme (34e). Cinquième but en championnat et surtout premier but depuis la fin novembre pour le porte-bonheur azzurro, qui n'avait fait que quelques bouts de matches en janvier avant de devoir retourner soigner sa cheville en Belgique.